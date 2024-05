Maxi esercitazione nel golfo di Salò per prepararsi alla stagione turistica

Un inseguimento a terra, con tanto di intervento dell’elicottero per bloccare un facinoroso, e un intervento di polizia e soccorso in acqua, per un incendio doloso a bordo. Sono i due scenari della maxi esercitazione aeronavale congiunta che andrà in scena questa mattina nel golfo di Salò.

L’iniziativa è coordinata dalla Sezione operativa navale gardesana della Guardia di Finanza, al cui comando c’è dallo scorso gennaio il capitano Eugenio Somma.

Con le Fiamme Gialle, presenti con le motovedette e un elicottero del Reparto operativo aeronavale, opereranno sia a terra che in acqua le forze dell’ordine e le realtà di pronto intervento e soccorso presenti sul lago, Polizia di Stato, Polizia provinciale, Carabinieri, Guardia Costiera, Vigili del fuoco e Volontari del Garda.

In campo

Un gran schieramento di uomini e mezzi che era peraltro stato annunciato in occasione dell’incontro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi il 22 marzo scorso a Desenzano, alla presenza del prefetto di Brescia Maria Rosaria Laganà. Il Comitato aveva posto le basi delle strategie da mettere in campo per preparasi all’impatto di una nuova stagione turistica, che ogni estate porta sul Garda una massa enorme di visitatori, per un totale di quasi 8 milioni di presenze. Visti i problemi e i disordini registrati negli ultimi anni, tra tragedie nautiche e raduni di baby gang, c’è la necessità di farsi trovare pronti. E in quest’ottica è stata organizzata anche l’esercitazione di questa mattina, che sarà seguita direttamente dal prefetto.

Gli scenari

Due, come detto, gli scenari. Il primo di ordine pubblico, coordinato dalla questura, che prevede la forzatura di un posto di blocco di polizia da parte di un esagitato e l’attivazione delle procedure per bloccarlo. Il secondo in acqua, con il lancio di una bottiglia incendiaria verso l’imbarcazione dei Volontari del Garda, le fiamme e bordo e le successive manovre per mettere in salvo l’equipaggio e fermare gli aggressori. All’esercitazione si potrà assistere dal lungolago. Per l’occasione la Guardia Costiera ha diramato un avviso di cauta navigazione nel golfo di Salò, mentre è interdetta ad ogni attività la zona antistante il palazzo municipale.