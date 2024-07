Salvini a Desenzano: «Allo studio un treno fra il Garda e il Catullo»

Un nuovo collegamento ferroviario tra l’aeroporto di Verona e il Garda, che sfrutti la linea storica, e la Corda Molle: «Ci sono alternative al pedaggio che la società concessionaria e gli enti stanno valutando. Il Ministero resta a disposizione». Sono i due principali aggiornamenti giunti dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a Desenzano stamattina per inaugurare il quarto presidio della Guardia Costiera sul Benaco e la motonave ibrida Ander.

Occasione utile per presentare numeri e azioni della Guardia costiera sul lago (in 25 anni di presenza, 5700 persone tratte in salvo, 128 nell’anno in corso), e per parlare del futuro: «Stiamo lavorando per potenziare con uomini e mezzi il Corpo, per avere un centro di coordinamento in Lombardia – ha detto il vicepremier –, e sarebbe un bel passo avanti. Da milanese, lo vorrei a Milano».

Da Salvini, un merito al Garda: «La collaborazione tra sponde, province e regioni non è scontata ed è positiva. Fa rima con autonomia, che fa a sua volta rima con condivisione».

Poi, il riferimento ai due progetti «per potenziare il Garda»: il primo in via di realizzazione, il secondo in fase di studio. Salvini ha infatti menzionato la ciclabile del Garda, «su cui si stanno investendo milioni di euro: una ciclabile in sicurezza per il lago», e il collegamento «in fase di progettazione con Trenitalia» tra lago e aeroporto di Verona, sfruttando la linea ferroviaria storica Brescia-Verona.

Poi, l’inaugurazione della nuova motonave Ander: un nuovo mezzo per la Navigazione Laghi, a conferma dell’impegno su questo fronte del Governo, che ha stabilito tra l’altro di implementare di 120 unità il personale della società.

Sul tema della Corda Molle, invece, sollecitato dai cronisti il Ministro è tornato a ribadire il proprio impegno: «Si sta lavorando sulle alternative al pedaggio. Sono a disposizione per ascoltare tutte le parti coinvolte».