Morì travolto da una lastra: «Il datore di lavoro non ha colpe»

Per il decesso del 46enne Matteo Cornacchia, morto in azienda a Lograto lo scorso 24 aprile, la Procura ha chiesto al Gip l’archiviazione

2 ' di lettura

Il luogo a Lograto dove è morto Matteo Cornacchia

Gli inquirenti non hanno dubbi. «Non è stata commessa alcuna violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro». Per questo la Procura ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta per omicidio colposo a carico dei vertici dell’azienda Siderurgica Dall’Era di Lograto dove lo scorso 24 aprile era morto un operaio. Il 46enne Matteo Cornacchia venne travolto da una lastra di metallo che si era staccata da un carroponte. «È stato accertato che l’infortunio non può a