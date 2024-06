Mattarella ospite d’onore alla rievocazione della «Battaglia di San Martino e Solferino»

Siamo all’anniversario della Battaglia e al compleanno della Croce Rossa: oggi a Solferino la fiaccolata con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i 160 anni di storia dell’associazione; tra oggi e domani a Desenzano la rievocazione storica della Battaglia che all’idea della Croce rossa diede spunto.

Weekend di celebrazioni

A Solferino le celebrazioni sono già cominciate ieri sera. Nei giorni scorsi, poi, si sono susseguiti appuntamenti tra giovani volontari, momenti di formazione e di approfondimento con delegati Cri nazionali e internazionali. In scena, sempre ieri, anche un’esercitazione di soccorso speciale. Il tutto in attesa del grande evento, quello conclusivo delle manifestazioni per celebrare il 160esimo anniversario della Croce rossa: la tradizionale fiaccolata che illuminerà le stesse strade percorse dalle donne e dagli uomini che nel 1864 prestarono soccorso ai feriti della Battaglia di San Martino e Solferino.

Quest’anno la staffetta sarà preceduta dall’arrivo della staffetta ciclistica della Cri partita lo scorso 15 giugno da Milano. L’appuntamento, poi, sarà alle 18 in piazza Castello, alla presenza del presidente Mattarella e del presidente della Croce rocca Rosario Valastro.

Nel Bresciano

Anche a Desenzano si torna a ricordare il 1864, con la nuova formula della rievocazione storica della Battaglia di San Martino. Rievocazione che però non sarà a San Martino, com’è sempre stato prima del Covid, bensì al parco del Laghetto. Si comincia oggi, 22 giugno, alle 11 con l’apertura del campo alle visite del pubblico (e lo si potrà fare anche in serata). Nel pomeriggio (alle 17.30) ci saranno le prime schermaglie tra le avanguardie. La rievocazione della Battaglia vera e propria sarà invece la domenica mattina, alle 10.30, mentre a mezzogiorno avrà luogo la sfilata conclusiva.