Mattarella a Brescia: il suo omaggio a piazza Loggia simbolo del 2024

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 28 maggio è stato in visita in città per il 50° anniversario della strage

3 ' di lettura

Sergio Mattarella al teatro Grande per il 50esimo della Strage di piazza Loggia - Foto Francesco Ammendola/Quirinale/Ansa © www.giornaledibrescia.it

«Oggi la Repubblica Italiana è Brescia, è piazza della Loggia». Tra le infinite istantanee dell’anno che si sta concludendo guadagnarsi la copertina del 2024 è l’immagine del presidente sul palco del Teatro Grande, mentre porta il senso del cinquantesimo anniversario della Strage del 28 maggio 1974 al suo punto più alto. Strage di piazza Loggia, 50 anni dopo: la cerimonia con Mattarella e il racconto completo della giornata Portando il suo omaggio ai famigliari delle vittime, alle istituzioni e