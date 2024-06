Massimo Cotroneo eletto direttore del Conservatorio Marenzio di Brescia e Darfo

Massimo Cotroneo è stato eletto per il primo mandato da direttore del Conservatorio Luca Marenzio di Brescia e Darfo Boario Terme. Sarà in carica da novembre e per il prossimo triennio, fino al 2027.

Lo scrutinio si è concluso venerdì 14 giugno 2024, con 83 voti a favore sui 108 docenti votanti.

La carriera

Nato nel 1960 da una famiglia di artisti,inizia giovanissimo lo studio della musica e del pianoforte, prima nella sua città natale, Agrigento, poi al Conservatorio di Palermo con Aurelia Spagnolo e Antonio Trombone.

Diplomatosi con il massimo dei voti e la lode, si perfeziona con lo stesso Antonio Trombone, Marek Jablonski, Bruno Mezzena per il pianoforte e con Pier Narciso Masi ed Eliodoro Sollima per la Musica da camera.

Negli anni '80 viene nominato commissario per l’Anno europeo della musica per il Comune di Palermo e collabora con l’Università degli Studi di Palermo. Nel 1999 fonda l’orchestra sinfonica Gianandrea Gavazzeni con la quale tiene e organizza numerosi concerti.

Già docente nei Conservatori di Palermo e di Trapani, dal 1989 insegna pianoforte al Conservatorio Luca Marenzio di Brescia e Darfo Boario Terme. Dal 2012 ricopre l’incarico di fiduciario del direttore per la sede di Darfo e di coordinamento dei progetti su bandi di enti e fondazioni.