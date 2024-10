Marmentino, via alla maxi cura per la Sp50 franata

Una strada più sicura, visibilità aumentata e un generale rafforzamento delle strutture di contenimento franate: stanno giungendo al termine le procedure della gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori di riqualificazione della Sp50 programmati dalla Provincia nel territorio di Marmentino. Oltre 4 milioni l’importo complessivo dell’operazione. Al momento sono disponibili i tre milioni di euro stanziati dalla Regione con fondi del Pnrr.

Cosa si farà

I lavori, che dovrebbero prendere il via a metà ottobre, seguono le numerose segnalazioni giunte all’Ufficio manutenzione e gestione stradale della Provincia, che, in collaborazione con la Giunta Medaglia, ha proceduto poi alla stesura di un progetto diviso in due fasi. La prima, che interesserà il Comune, avrà una durata di 180 giorni e comporterà una spesa di 3 milioni di euro. Si dipanerà lungo quattro punti: il consolidamento del tratto di strada franato in località Ombriano, con il posizionamento di una paratia multiancorata e l’allargamento della curva successiva allo smottamento; la realizzazione di una rete di contenimento lungo il versante; il consolidamento della parete rocciosa e l’allargamento della carreggiata con la realizzazione di un muro in cemento armato.

Per il via alla seconda fase del progetto bisognerà attendere sia il termine dei primi lavori sia il reperimento, da parte delle istituzioni, dei fondi. Questa prevederà la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede, lato valle, in via Saltellone e un altro che collegherà in sicurezza le frazioni Ville e Dosso.

Impegno

«Questo progetto rappresenta un ulteriore, significativo passo nel continuo lavoro di manutenzione e ammodernamento della rete viaria del territorio bresciano da parte della Provincia – ha commentato il consigliere provinciale uscente Paolo Fontana –. In questo progetto si fa attenzione a tutti gli utenti della Sp 50».

«I lavori presentati al paese – ha detto il sindaco Ilario Medaglia – consentiranno di risolvere le principali criticità presenti in tema di sicurezza su questa strada. Si tratta di interventi da tempo attesi e che oggi, grazie al finanziamento della Regione e al lavoro sinergico di Comune e Provincia, potranno finalmente trovare attuazione definitiva».