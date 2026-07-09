Mario Orfeo lascia Repubblica, diventerà direttore editoriale di QN Media

Dal prossimo 9 settembre, Mario Orfeo sarà il Direttore Editoriale di QN Media (già Editoriale Nazionale), il gruppo che detiene i quotidiani Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e QN.
Nel nuovo ruolo, Mario Orfeo affiancherà l'editore, Leonardo Maria Del Vecchio, e l’amministratore delegato, nel percorso di crescita del gruppo, con una funzione di indirizzo e di coordinamento della strategia editoriale e dei nuovi progetti di sviluppo, riferisce una nota.
Il progetto di Leonardo Maria Del Vecchio punta a ridisegnare il posizionamento dell’intero gruppo editoriale a partire dal nuovo QN, in arrivo il prossimo autunno, che evolverà in una testata di opinione di fascia alta, autorevole, capace di parlare anche a un pubblico giovane, con un linguaggio contemporaneo, si aggiunge.
Agnese Pini è confermata Direttrice Responsabile delle testate del gruppo. Mario Orfeo, 60 anni, è Direttore di Repubblica dal 2024, è l’unico giornalista nella storia della Rai ad aver diretto i tre principali telegiornali della tv di Stato (Tg1, Tg2, Tg3), di cui è stato Amministratore Delegato nella stagione 2017-2018. Prima ha diretto Il Mattino e Il Messaggero.
Altro addio
Lirio Abbate – già direttore de L’Espresso dopo le dimissioni di Marco Damilano – lascia Repubblica e approda al Giornale dell’editore Angelucci (deputato della Lega), diretto da Tommaso Cerno.