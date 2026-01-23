Addio a Marina Turra, insegnante di Lettere a Comezzano Cizzago

Le comunità di Rudiano e Chiari piangono la scomparsa di Marina Turra, insegnante di Lettere delle medie di Comezzano Cizzago, venuta a mancare giovedì sera all’ospedale di Chiari. Marina, 54 anni, ha dedicato oltre vent’anni della sua vita all’insegnamento, influenzando positivamente le vite di innumerevoli studenti con il suo spirito indomito e la sua passione per la cultura.

La malattia

Ha affrontato gli ultimi anni con una forza interiore straordinaria, nonostante le difficoltà imposte da gravi problemi di salute. In carrozzina a causa della perdita del controllo delle gambe, ha continuato a lottare con un sorriso sempre incorniciato dal suo amato rossetto rosso vivo – simbolo di una gioia di vivere che mai si è spenta, nemmeno nei momenti più bui. Anche nei suoi ultimi giorni, quando il respiro si faceva fievole, il suo spirito è rimasto inalterato, trasmettendo un esempio di resistenza a chi le stava vicino.

La sua vivace personalità si manifestava anche nel tempo trascorso in compagnia delle amiche. Marina ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi la conosceva, condividendo con loro preziosi momenti, come la serata dell’ultimo dell’anno al Teatro Sociale, dove ha assistito a «Mistero Buffo» e le fotografie scattate sotto l’albero di Natale in piazza Paolo VI con le amiche.

Volontariato

Oltre all’insegnamento, Marina ha trovato senso nel volontariato presso la comunità Shalom, arricchendo ulteriormente la sua vita e quella degli altri. La dirigenza dell’I.C. Castelcovati ha espresso il proprio cordoglio con una nota di lutto, annunciando che le lezioni lunedì termineranno alle 13 per poter seguire i funerali.

L’addio a Marina si terrà dunque lunedì alle 14.30 nella parrocchia di Rudiano, partendo dalla Casa del Commiato Mombelli di Chiari alle 14.15. La veglia è prevista domenica 25 gennaio alle 19.15. La sua eredità vivrà nei ricordi di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.