Marijuana nelle scatole dei biscotti, denunciata famiglia di spacciatori a Toscolano

Era un'attività condivisa per un agricoltore di 65 anni, la moglie di 60 e il figlio di 22. In casa sequestrati anche seimila euro in contanti

La droga e i soldi sequestrati dai carabinieri

A A Riduci Ingrandisci Lo spaccio era un'attività di famiglia per un agricoltore di 65 anni di Toscolano Maderno, sua moglie di 60 anni e il loro figlio di 22. Dopo aver intercettato dei loro clienti con 300 grammi di marijuana, i carabinieri della Stazione del paese hanno approfondito l’indagine e scoperto quali fossero i fornitori. Nella loro abitazione, nascosti in scatole di latta per i biscotti, hanno trovato 800 grammi della stessa sostanza e oltre 6mila euro ritenuti frutto dello spaccio. I tre sono stati denunciati.

