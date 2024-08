Nascondeva la droga in una scatola attaccata all’auto: arrestato

Una calamita per tenere una scatolina di metallo attaccata alla carrozzeria dell'auto. In un punto in cui non fosse visibile. Era questo lo stratagemma usato da un rumeno di 39 anni per spacciare dosi di cocaina e marijuana.

La Polizia Locale di Brescia lo ha intercettato e bloccato ieri pomeriggio in via Chiusure. Nel nascondiglio aveva 18 dosi da mezzo grammo di cocaina pronte per essere smerciate e un piccola scorta, cinque grammi, ancora da suddividere, oltre ad altri 30 grammi di marijuana sotto il sedile.

L'uomo è stato arrestato e stamattina nell'udienza per direttissima il provvedimento è stato convalidato.