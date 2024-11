Marco Lodola ha illustrato il calendario dei Carabinieri 2025

La pop art di Marco Lodola, che tra gli altri ha partecipato a «Light in life» lo scorso anno in Castello, e la penna di Maurizio De Giovanni, apprezzato in San Barnaba anche nell’ultima edizione di Librixia firmano la veste grafica e i testi del Calendario Storico 2025 dell’Arma dei Carabinieri che ieri mattina è stato presentato a Roma e in tutti i comandi provinciali d’Italia.

Giovani e Arma

L’iniziativa editoriale dell’Arma quest’anno ha scelto di approfondire il tema del rapporto tra i giovani e i Carabinieri raccontando, mese dopo mese, le vicende di un maresciallo, comandante di stazione, vedovo e alle prese con un figlio adolescente.

Un dettaglio delle illustrazioni di Lodola - Foto/Arma dei Carabinieri

Il calendario dell’Arma ha raggiunto una tiratura di oltre 1milione e 200mila copie, e tradotto in otto lingue straniere (inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo) oltre che in sardo e friulano, e lo si trova oltre che nelle caserme e negli uffici pubblici anche in tantissimi uffici e negozi come segno dello storico legame tra l’Arma e la popolazione.

I temi trattati

Nella sala stampa del comando di piazza Tebaldo Brusato il comandante provinciale, colonnello Vittorio Fragalà, ha illustrato i temi che vengono trattati «dalla droga alla violenza di genere senza dimenticare l’ambiente, la sicurezza stradale e le dinamiche del branco» con una particolare attenzione ai giovani. «Il comando provinciale di Brescia ogni anno rinnova il protocollo con l’Ufficio Scolastico Territoriale per incontrare i ragazzi in attività di promozione della legalità».

Anche quest’anno, accanto al calendario storico, l’Arma ha mandato in stampa il calendario da tavolo e il planning settimanale. Nel primo, con immagini di Carabinieri nei borghi più belli d’Italia, compare anche Brescia con uno scatto realizzato a Sirmione.

L’intero ricavato della vendita del calendario da tavolo è devoluto, come accaduto negli anni precedenti, all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri mentre quello del planning all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Le stazioni dei carabinieri e i circoli dell’Associazione Nazionale Carabinieri raccolgono le prenotazioni dei diversi calendari.