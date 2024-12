Marcheno, fermati con 60 chilogrammi di cocaina in auto: arrestati

Fermati per un controllo stradale sono stati beccati con 60 chilogrammi di cocaina: arrestati e portati in carcere tre albanesi, tutti incensurati.

Il controllo

Sabato mattina, a Marcheno, i militari della stazione di Gardone Val Trompia, nel corso di un posto di controllo, hanno fermato un veicolo con targa albanese, adibito al trasporto di persone, su cui viaggiavano i tre uomini.

Interpellato sulla destinazione del mezzo, il conducente non ha saputo fornire una valida risposta ai carabinieri, che si sono accorti subito che ci fosse qualcosa che non andasse. Per questo hanno proceduto a un controllo del mezzo, trovando alcune valigie e buste di plastica. In alcune di queste sono stati rivenuti 60 panetti di cocaina termosaldati, per un totale di 60 chilogrammi di sostanza stupefacente.

I tre uomini sono stati arrestati e condotti alla casa circondariale di Brescia. Gli arresti sono stati convalidati.