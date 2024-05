Maratona della lettura per 400 piccoli cuori coraggiosi

Hanno sfidato la minaccia di pioggia i 400 alunni delle primarie Bellini, Boifava e Marconi pur di essere all’appuntamento con la Maratona della lettura che si è svolta stamane nella meravigliosa cornice verde del parco Ducos.

La mattinata

Titolo dell’iniziativa organizzata da una apposita commissione guidata dalla docente Antonella Agnelli, con lei Chiara Rodolfi, Luisa Dalledonne, Natali Giuliana e Laura Gamba, «Coraggiosi», da leggersi anche come coraggio-sì oppure semplicemente coraggiosi. Una parola molto importante per queste bambine e bambini, che supportati da un preparazione nelle loro aule scolastiche, hanno portato i loro pensieri sul coraggio anche avvalendosi dei disegni realizzati sui tanti segnalibri che poi si sono scambiati reciprocamente. Non solo, hanno cantato insieme l’inno al coraggio di Bruno Tognolini, fatto un giro all’interno del parco, perché come detto dalla Agnelli quel parco è stato tanti anni fa un atto coraggioso di un manipolo di cittadini, che si sono battuti affinché non diventasse una colata di cemento, ma al contrario il polmone verde che è ora.

Gli alberi dedicati alle 21 donne della Costituzione

Come un atto di coraggio è stato quello delle 21 donne che si sono impegnate nella scrittura della nostra Costituzione, alle quali alcuni anni fa sono stati dedicati gli splendidi 21 cipressi calvi delle paludi, che svettano nel parco. Poi è seguito un flash mob silenzioso che ha visto ogni bambino leggere a bassa voce qualche pagina del proprio libro del cuore, la lettura di una storia di coraggio, questa volta in video collegamento con i bambini della scuola dell’infanzia Bonomelli, ed infine lo scambio dei segnalibri. Tanta allegria ma anche tanta consapevolezza su questa parola molto grande per loro, che però Diego, Carlo, Libera e Camilla si sono sentiti di spiegare per tutti i compagni «Il coraggio per noi è la capacità di controllare la nostra paura».