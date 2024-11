Maniva imbiancato, si scia dal 6 dicembre

Barbara Fenotti

Il comprensorio tra Valtrompia e Valsabbia aprirà a breve gli impianti sciistici: ci saranno due nuove seggiovie

Il Monte Maniva - Foto © www.giornaledibrescia.it

Anche al Passo Maniva le prime nevicate sono arrivate e il comprensorio tra Valtrompia e Valsabbia si sta preparando ad aprire. I cannoni sparaneve sono in azione per preparare le piste. Manca la neve, non l’entusiasmo: parte la stagione bresciana dello sci L’apertura degli impianti L’apertura degli impianti è prevista per il 6 dicembre e si protrarrà, meteo permettendo, fino al 31 marzo. Tra una decina di giorni, quindi, gli amanti degli sport invernali potranno tornare in Maniva tra sci, snowb