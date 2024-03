Mangiano una torta all’hashish dopo il turno, quattro colleghi si sentono male

L’allarme è scattato per una sospetta intossicazione. Quattro colleghi, dipendenti della stessa azienda, si sono sentiti male dopo il turno. Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza, ha attivato il protocollo previsto nei casi in cui si debbano fare i conti con sostanze sconosciute. La risposta, per fortuna, è arrivata poco dopo per ammissione delle stesse persone coinvolte e l’allarme è rientrato. A provocare i malesseri è stata una torta all’hashish, preparata da una delle persone coinvolte e che, dopo il lavoro, l’ha offerta ai colleghi.

La chiamata è arrivata al numero unico di emergenza alle 14.40 da un’azienda di Mairano dove alcune persone, tra i 23 e i 35 anni, accusavano malori di cui nessuno aveva capito l’origine. Il sospetto del personale medico, prima di arrivare sul posto, era quello che nell’azienda ci potesse essere stato il rilascio di sostanze chimiche pericolose o tossiche o la dispersione di gas dannosi per la salute.

Una volta sul posto hanno verificato che la situazione era comunque seria, almeno per uno dei pazienti, ma l’origine era chiara a tutti i coinvolti. Insieme avevano appena mangiato una torta all’hashish preparata proprio da quello che è stato peggio. Evidentemente aveva esagerato nelle dosi dello stupefacente: quello che voleva essere un dolce aromatizzato si è trasformato in un boccone avvelenato che ha fatto passare a tutti qualche ora in ospedale.