Mangiano, bevono e scappano: il ristoratore li insegue e viene aggredito

Hanno mangiato, si sono alzati dal tavolo e sono scappati senza pagare il conto. È finita con un violento pestaggio ai danni del ristoratore e con una denuncia per insolvenza fraudolenta e lesioni aggravate in concorso.

È successo nei giorni scorsi in un ristorante del centro storico, dove una coppia di clienti, dopo aver consumato un pasto abbondante, si è data alla fuga nel tentativo di evitare il pagamento. Il titolare del locale ha provato a inseguirli, riuscendo a raggiungere la donna. Da lì la situazione è rapidamente degenerata.

La 41enne, nel tentativo di divincolarsi, ha aggredito il ristoratore colpendolo con schiaffi e graffi al collo, fino a sferrargli un violento colpo all’inguine che lo ha fatto cadere a terra. In quel momento è sopraggiunto anche il compagno, un uomo di 34 anni, che si è accanito sulla vittima con calci e pugni al capo.

L’intervento delle pattuglie della Polizia di Stato, in servizio alla Questura di Brescia, è stato immediato, dopo la chiamata al 112. Gli agenti hanno bloccato la coppia e ricostruito l’accaduto anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni al locale.

Sul posto è arrivata anche un’ambulanza per prestare le prime cure al ristoratore ferito. I due aggressori, entrambi residenti in città e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti, sono stati accompagnati in Questura e denunciati alla Procura della Repubblica.

Per entrambi il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto anche la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza, prevista dal Codice delle leggi antimafia.

«Con sempre maggiore frequenza soggetti pregiudicati, sorpresi a compiere reati, reagiscono con una violenza spropositata – ha sottolineato il questore Sartori – mettendo in pericolo l’incolumità dei cittadini e degli stessi operatori di polizia. Situazioni di questo tipo non possono essere tollerate e vengono trattate con la massima severità».