Manerbio, sulla 45 bis arriva il rondò per mettere al sicuro l’incrocio

Una rotatoria metterà in sicurezza la circolazione sulla 45 bis, all’altezza del centro natatorio e della sala da ballo «Le Cupole». Si tratta della rotonda all’intersezione fra la strada provinciale 45 bis (la Brescia-Cremona, ndr) e via Brescia, alle porte di ingresso della viabilità manerbiese per chi proviene da nord. Un’opera attesa da anni, della cui realizzazione si farà carico la Provincia di Brescia e che andrà a regolamentare quello che oggi è un incrocio pericoloso, che in passato ha anche conteggiato lutti a seguito di incidenti mortali.

Il progetto, dal valore complessivo di un milione di euro, include lavori stradali, messa in sicurezza dell’area, verifiche tecniche e interventi specifici legati alla complessità dell’incrocio attuale. Ora la palla passa agli uffici competenti per la progettazione e la sua realizzazione, da mettere in atto nel prossimo anno.

«Si tratta di un intervento strategico per la sicurezza e per la fluidità del traffico - sottolinea il presidente della Provincia, Emanuele Moraschini - frutto di un lavoro lungo, condiviso con l’Amministrazione comunale e portato avanti con determinazione da entrambe le istituzioni».

«La rotonda era attesa da anni dalla nostra comunità, ma soprattutto rappresenta una risposta concreta a un’esigenza di sicurezza che in passato è stata purtroppo segnata da numerosi incidenti, anche di natura mortale. Il lavoro di coordinamento fra l’Amministrazione comunale e il settore strade e trasporti della Provincia ha ora portato a risultati concreti, quale è l’opera di questa portata», sottolineano infine il sindaco Paolo Vittorielli e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Almici.