Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Manerbio, sulla 45 bis arriva il rondò per mettere al sicuro l’incrocio

Umberto Scotuzzi
L’intervento è atteso da anni: ora la Provincia ha stanziato un milione
In arrivo una rotatoria per mettere in sicurezza l’incrocio sulla 45 bis - © www.giornaledibrescia.it
In arrivo una rotatoria per mettere in sicurezza l’incrocio sulla 45 bis - © www.giornaledibrescia.it
AA

Una rotatoria metterà in sicurezza la circolazione sulla 45 bis, all’altezza del centro natatorio e della sala da ballo «Le Cupole». Si tratta della rotonda all’intersezione fra la strada provinciale 45 bis (la Brescia-Cremona, ndr) e via Brescia, alle porte di ingresso della viabilità manerbiese per chi proviene da nord. Un’opera attesa da anni, della cui realizzazione si farà carico la Provincia di Brescia e che andrà a regolamentare quello che oggi è un incrocio pericoloso, che in passato ha anche conteggiato lutti a seguito di incidenti mortali.

Il progetto, dal valore complessivo di un milione di euro, include lavori stradali, messa in sicurezza dell’area, verifiche tecniche e interventi specifici legati alla complessità dell’incrocio attuale. Ora la palla passa agli uffici competenti per la progettazione e la sua realizzazione, da mettere in atto nel prossimo anno.

«Si tratta di un intervento strategico per la sicurezza e per la fluidità del traffico - sottolinea il presidente della Provincia, Emanuele Moraschini - frutto di un lavoro lungo, condiviso con l’Amministrazione comunale e portato avanti con determinazione da entrambe le istituzioni».

«La rotonda era attesa da anni dalla nostra comunità, ma soprattutto rappresenta una risposta concreta a un’esigenza di sicurezza che in passato è stata purtroppo segnata da numerosi incidenti, anche di natura mortale. Il lavoro di coordinamento fra l’Amministrazione comunale e il settore strade e trasporti della Provincia ha ora portato a risultati concreti, quale è l’opera di questa portata», sottolineano infine il sindaco Paolo Vittorielli e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Almici.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
45bisrondòManerbio
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario