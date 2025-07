Manerbio, rubano prodotti cosmetici in un negozio: denunciati

Due uomini e una donna romeni sono stati denunciati per il furto di prodotti cosmetici per circa 1.000 euro in un negozio a Manerbio.

I tre viaggiavano a bordo di un’auto risultata noleggiata e sono stati fermati nel corso di un normale controllo ad Azzano Mella dai carabinieri di Bagnolo Mella. I militari all’interno della macchina hanno notato subito alcune buste contenenti vari prodotti per l’igiene personale e la cura del corpo dei quali gli stessi non sono riusciti a dimostrare la provenienza. Avviate subito le prime indagini, i carabinieri sono riusciti rapidamente ad apprendere che la merce era stata rubata nel pomeriggio nel negozio di Manerbio.

Le indagini

L’analisi dei filmati registrati dall’impianto di videosorveglianza del negozio ha consentito di attribuire con certezza la responsabilità del furto al terzetto che è stato denunciato per furto aggravato. Risultati senza fissa dimora sul territorio nazionale, nei loro confronti verrà adottata la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Manerbio. La merce è stata restituita al responsabile del punto vendita.