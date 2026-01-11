Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Manerbio in lutto per Marco Scaramuzza, trovato morto in casa

Aveva 52 anni. La tragica scoperta quando alcuni familiari, preoccupati per l’impossibilità di mettersi in contatto con lui, hanno allertato le forze dell’ordine
Marco Scaramuzza - Foto Facebook
Marco Scaramuzza - Foto Facebook
AA

È stato trovato senza vita ieri nella sua abitazione di Manerbio, il 52enne Marco Scaramuzza. La drammatica notizia ha immediatamente suscitato sgomento e dolore in paese. Un lutto che ha colpito nel profondo l’intera comunità dove era conosciuto e benvoluto.

La tragica scoperta quando alcuni familiari, preoccupati per l’assenza di risposte e l’impossibilità di mettersi in contatto con lui, hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. I Vigili del fuoco volontari di Verolanuova sono giunti in via Morandi e, dopo aver forzato l’ingresso dell’abitazione che era chiusa a chiave, hanno rinvenuto il corpo dell’uomo esanime. Presenti anche gli operatori del 118 e i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, la causa della morte sarebbe riconducibile a un malore, probabilmente a un arresto cardiaco. La notizia della morte del 52enne si è rapidamente diffusa in paese, lasciando un profondo senso di smarrimento. Amici e conoscenti lo ricordano come «un uomo gentile, disponibile e sempre solare e sorridente». La scomparsa di Marco getta nel dolore la compagna, il figlioletto e i genitori. La salma è stata composta nella Casa del commiato di via Roma, i funerali saranno celebrati martedì alle 9.30 nella parrocchiale di Manerbio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
mortomaloreManerbio
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario