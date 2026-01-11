Manerbio in lutto per Marco Scaramuzza, trovato morto in casa

È stato trovato senza vita ieri nella sua abitazione di Manerbio, il 52enne Marco Scaramuzza. La drammatica notizia ha immediatamente suscitato sgomento e dolore in paese. Un lutto che ha colpito nel profondo l’intera comunità dove era conosciuto e benvoluto.

La tragica scoperta quando alcuni familiari, preoccupati per l’assenza di risposte e l’impossibilità di mettersi in contatto con lui, hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. I Vigili del fuoco volontari di Verolanuova sono giunti in via Morandi e, dopo aver forzato l’ingresso dell’abitazione che era chiusa a chiave, hanno rinvenuto il corpo dell’uomo esanime. Presenti anche gli operatori del 118 e i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, la causa della morte sarebbe riconducibile a un malore, probabilmente a un arresto cardiaco. La notizia della morte del 52enne si è rapidamente diffusa in paese, lasciando un profondo senso di smarrimento. Amici e conoscenti lo ricordano come «un uomo gentile, disponibile e sempre solare e sorridente». La scomparsa di Marco getta nel dolore la compagna, il figlioletto e i genitori. La salma è stata composta nella Casa del commiato di via Roma, i funerali saranno celebrati martedì alle 9.30 nella parrocchiale di Manerbio.