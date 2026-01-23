Fugge ai carabinieri e abbandona l’auto: dentro un arsenale da scasso

Ha abbandonato l’auto in mezzo alla strada ed è fuggito a piedi nella campagna, riuscendo a far perdere le proprie tracce sfruttando il buio. È successo nel tardo pomeriggio di mercoledì a Manerbio, dove un uomo è riuscito a scappare dopo un inseguimento con i carabinieri.

Controlli preventivi

Tutto è iniziato attorno alle 18.50, quando una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Verolanuova, impegnata nei controlli preventivi in una zona segnalata per recenti tentativi di furto, ha notato una Volkswagen Golf R8 bianca parcheggiata in modo sospetto in via Morandi. Al volante c’era un solo uomo che, alla vista dei militari, ha improvvisamente avviato l’auto e si è dato alla fuga verso il centro del paese.

Ne è nato un inseguimento, con il supporto di un’altra pattuglia, terminato dopo alcune centinaia di metri in via Don Agazzi. Qui il conducente, sentendosi braccato, ha fermato l’auto in mezzo alla carreggiata, lasciando la portiera aperta, ed è scappato a piedi nei campi circostanti, riuscendo a dileguarsi.

Immediatamente sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri della Compagnia di Verolanuova e di Manerbio, anche per verificare l’eventuale presenza di complici nella zona, ma senza esito.

Attrezzi da scasso nell’auto

L’auto, risultata intestata a una ditta di noleggio svizzera, è stata recuperata e sottoposta a perquisizione. All’interno, nel bagagliaio, i militari hanno trovato un vero e proprio arsenale da scasso: due grossi piedi di porco, una taglierina idraulica, un flessibile con sette dischi, una grande cesoia, tre cacciaviti e una tenaglia. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Sono in corso accertamenti anche sulle targhe, che potrebbero essere clonate. L’uomo, descritto con abiti scuri, un abbigliamento tipicamente utilizzato per i furti serali e notturni, potrebbe essere identificato anche grazie ai rilievi tecnici effettuati sull’auto: non si esclude l’invio del materiale ai Ris di Parma per l’analisi scientifica.

Prosegue intanto l’attività preventiva dei Carabinieri della Compagnia di Verolanuova, impegnati nel contrasto ai furti in abitazione e ai reati contro il patrimonio nella bassa bresciana.