Manerbio, controlli in centro: denunce e sanzioni per alcol e spaccio

Nella serata di venerdì i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova e agenti della Polizia Locale di Manerbio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio in centro a Manerbio, impiegando 10 militari delle Stazioni di Manerbio, Dello, Gambara e Orzinuovi, del Nucleo Radiomobile e personale della Locale.

L’area del controllo

L’attività ha interessato via San Martino, parchi pubblici e altre aree urbane per contrastare reati predatori, spaccio e degrado. Sono stati controllati 17 veicoli e identificate 73 persone, tra cui 18 stranieri, con 14 positivi in banca dati. Elevate diverse multe per violazioni al Codice della Strada.

Due sanzioni sono scattate per un bar del centro che ha somministrato alcolici a minorenni. Un 24enne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio: aveva una dose di hashish, bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e un coltello a serramanico da 20 cm con lama di 9 cm, di cui è vietato il porto. Due persone sono state sanzionate per ubriachezza molesta, trovate in stato di manifesta ubriachezza in centro. L’operazione rientra in un piano di prevenzione per garantire più sicurezza urbana nelle ore serali e notturne.