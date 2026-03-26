Manerba, cade dal ponteggio in un cantiere: grave un uomo

Grave infortunio sul lavoro a Manerba del Garda, dove un uomo sarebbe caduto da un ponteggio facendo un volo di circa 5 metri. Una caduta che gli ha causato ferite alla testa e al bacino. Questo è quello che emerge dalle prime ricostruzioni dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, in via Posteghe, in una zona non molto distante dalla Sp572, nella quale stanno costruendo delle villette a schiera.

Sul posto, vista la gravità dell’infortunio, oltre all’ambulanza e all’automedica, è atterrato anche l’elisoccorso. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Salò e i tecnici di Ats, trattandosi di un infortunio sul posto di lavoro.