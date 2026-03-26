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Manerba, cade dal ponteggio in un cantiere: grave un uomo

Alice ScalfiSimone Bracchi
L’infortunio sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio in via Posteghe: stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un volo di circa 5 metri
A Manerba sul cantiere dell'infortunio - © www.giornaledibrescia.it
A Manerba sul cantiere dell'infortunio - © www.giornaledibrescia.it
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Grave infortunio sul lavoro a Manerba del Garda, dove un uomo sarebbe caduto da un ponteggio facendo un volo di circa 5 metri. Una caduta che gli ha causato ferite alla testa e al bacino. Questo è quello che emerge dalle prime ricostruzioni dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, in via Posteghe, in una zona non molto distante dalla Sp572, nella quale stanno costruendo delle villette a schiera.

Sul posto, vista la gravità dell’infortunio, oltre all’ambulanza e all’automedica, è atterrato anche l’elisoccorso. Del caso se ne stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Salò e i tecnici di Ats, trattandosi di un infortunio sul posto di lavoro. 

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