Manager derubato dalla vicina fidata: «Era come una zia»

Il 30enne aveva iniziato a notare che da casa sparivano oggetti e ha quindi messo una telecamera nascosta. Tutta la refurtiva è stata recuperata

Una telecamera nascosta nella casa del manager ha scoperto cosa è accaduto - Foto © www.giornaledibrescia.it

Più del valore della refurtiva, che per fortuna i carabinieri hanno interamente recuperato, pesa la delusione. «Era l’ultima persona al mondo dalla quale me lo sarei aspettato, è stata a cena a casa nostra a Natale, per me era come una zia». E invece ha approfittato di un vecchio mazzo di chiavi e gli ha portato via denaro, abiti firmati e orologi per 35mila euro. «La delusione è stata pesantissima. Non voglio più vederla o sentirla, c’era tutto il tempo prima per spiegarmi e chiarire. Invece ho