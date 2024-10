Mamma muore nell’incidente a Manerbio: stava tornando a casa con la figlia

Alessandra Portesani

Khadija Nasr, marocchina da molti anni residente in paese, stava percorrendo la strada di ogni giorno quando è uscita di strada. La 15enne verrà sentita dagli agenti della Locale

2 ' di lettura

L'auto finita fuori strada - © www.giornaledibrescia.it

Ci sarà passata centinaia di volte, diverse volte al giorno, magari con la nebbia o il buio. Ma questa volta è finita fuori strada: così ha perso la vita, ieri, una mamma 52enne. La figlia di 15 anni che viaggiava con lei è ricoverata in gravi condizioni. Nasr Khadija, marocchina, classe 1972, da molti anni residente a Manerbio, si trovava alla guida della sua Ford Fiesta; stava rincasando insieme alla figlia minorenne che si trovava sul sedile passeggero quando, per cause ancora in corso di ver