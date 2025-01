Maltrattamenti in famiglia, il gip contro la pm: «Non archiviare»

Per la Procura nessun «stato di sopraffazione ai danni della donna» vittima dell’ex marito

Il gip ha firmato un'ordinanza di imputazione coatta © www.giornaledibrescia.it

Per paura che l’ex marito potesse portarle via i loro due bambini, era arrivata a cambiare casa e a ottenere il trasferimento da un luogo di lavoro ad un altro. Non solo, il timore di andare a scuola e di non trovare i figli l’aveva portata addirittura a nascondere dei dispositivi gps nelle loro scarpe. Ma per il sostituto procuratore, che ha seguito il caso, non ci sarebbe stato uno stato di «sopraffazione ai danni della donna, vista la sua reattività» nel denunciare i presunti maltrattamenti.