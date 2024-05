Maltempo, riaperti i caselli bresciani dell’autostrada A4 in direzione Milano

Sono stati riaperti in serata i caselli bresciani di Ospitaletto, Rovato e Palazzolo, chiusi dal pomeriggio per chi era in ingresso in direzione Milano a causa degli allagamenti dovuti al maltempo che si è abbattuto sul capoluogo lombardo.

Nel tardo pomeriggio e in serata il traffico proveniente da Venezia è stato deviato sulla Brebemi e tutti gli accessi da Ospitaletto a Trezzo sono stati chiusi per non congestionare ulteriormente il traffico già messo a dura prova dalle carreggiate allagate.

In serata almeno nel Bresciano i caselli sono stati regolarmente riaperti.