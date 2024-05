Maltempo, preoccupa il livello delle acque del fiume Oglio

Non è tanto il lago d’Iseo a preoccupare per il livello delle acque ingrossate dal maltempo, quanto il fiume Oglio a valle della chiusa di Sarnico. Qui infatti il corso d’acqua ha raggiunto oggi i 168 centimetri ma ieri ha toccato anche i 198 cm, con soglia di allerta media.

Così riferiscono dal Consorzio dell’Oglio, l’ente che regola l’invaso del lago d’Iseo agendo sugli afflussi ed i deflussi e le portate relative.

Il Sebino è arrivato oggi ad un livello di 105 centimetri a Sarnico, con la quota dell’invaso che è pari a 186 centimetri: quindi ha ancora una soglia di crescita abbastanza alta. Le portate però sono abbondanti, l’afflusso infatti è di 209 metricubi al secondo ed il deflusso di 186.

«La situazione di allerta dovrebbe rientrare visto che per i prossimi giorni non è prevista pioggia – affermano i tecnici del Consorzio -. Intanto il monitoraggio è costante così come le regolazioni».