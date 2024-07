Maltempo in Valcamonica, alberi caduti lungo la Ss42

Disagi fin dal primo mattino di oggi sulla Ss42 che sale in alta Valle Camonica a causa del maltempo. Intorno alle 7 del mattino una intensa perturbazione accompagnata da forti raffiche di vento ha interessato infatti la zona tra Sellero e Malonno.

In particolare i disagi maggiori si sono avuti a Forno Allione di Berzo Demo dove sono caduti sulla carreggiata numerosi alberi, fortunatamente di dimensioni modeste. Vigili del fuoco, Protezione civile, uomini dell’Anas e imprese coinvolte in questi casi, hanno dovuto lavorare per parecchie ore, riuscendo fortunatamente a ridurre al minimo le ripercussioni sul traffico, sempre molto intenso il venerdì.

Si segnala anche a Sellero un episodio che poteva avere gravi conseguenze con un albero che ha colpito una vettura parcheggiata senza occupanti. Nessuna persona però è fortunatamente rimasta coinvolta.