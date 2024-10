Maltempo in Emilia-Romagna, la vittima è un ragazzo nato a Esine

Si chiamava Simone Farinelli il ragazzo di 20 anni morto nell'alluvione a Pianoro (Bologna) nel corso dell’ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna. Era nato a Esine, in Valcamonica, ma abitava ad Ozzano Emilia, paese vicino al luogo dove avvenuta la tragedia.

Secondo quanto ricostruito, Simone Farinelli era in auto con il fratello quando sono stati travolti dall'onda del Rio Caurinziano a Botteghino di Zocca. Il fratello è riuscito a scappare dalla macchina, mentre lui non è riuscito a uscire e l'onda di piena ha trascinato via la macchina. La giovane vittima aveva un problema di disabilità uditiva.