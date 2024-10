Maltempo in Emilia-Romagna, in campo anche i soccorritori bresciani

Sei volontari di Camunia Soccorso da ieri mattina si trovano in Emilia-Romagna per l'emergenza maltempo.

I componenti dell'associazione, guidati dal presidente Raffaello Colombo, sono partiti alle 4 di sabato dopo aver ricevuto nella serata di venerdì una chiamata da parte della colonna mobile nazionale Misericordie Italia, di cui fanno parte. «Abbiamo raggiunto Faenza, dove abbiamo lavorato in collaborazione con gli alpini facendo monitoraggio – ha spiegato il presidente –. Lì la situazione non era grave».

Camunia Soccorso, il presidente Raffaello Colombo

Sempre ieri il gruppo – che è andato in Emila-Romagna con il raft (il gommone per i salvataggi), la pala multifunzione per togliere il fango e le pompe (anche la pompa Hcp) per liberare case, cantine e garage dall'acqua – ha raggiunto Cesenatico. «Qui abbiamo lavorato fino alle 3 di notte – ha spiegato una volontaria –. In modo particolare ci siamo occupati di togliere l'acqua dalle cantine delle case. A Cesenatico le autorità non avevano ancora fatto evacuare le persone».

Una situazione completamente diversa a Bologna, dove, soprattutto dal centro della città, sono state fatte evacuare circa duemila persone. Ed è proprio a Bologna che in questo momento si trovano i volontari della Camunia Soccorso: anche grazie ai loro mezzi e alla loro competenza, stanno dando il proprio contributo per far fronte all'emergenza che ancora una volta ha colpito l'Emilia-Romagna.