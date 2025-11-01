Maltempo, nel Bresciano più di cento milioni di euro in due anni

Sono i finanziamenti statali e regionali stanziati dalla Lombardia per gli eventi atmosferici estremi

Lo smottamento sul Naviglio a Rezzato nel maggio del 2023 - © www.giornaledibrescia.it

La cifra è alta. Più di 107 milioni di euro per interventi pubblici in seguito ai danni provocati dal maltempo tra l’estate del 2022 e il 2024. È il totale delle risorse che Regione Lombardia sta riversando sul territorio bresciano. Fondi che coprono una minima parte delle richieste fatte dai Comuni: Desenzano, ad esempio, ha calcolato che nell’estate del 2024 una sola giornata di temporali è costata 80 milioni di euro. La fotografia gardesana è quindi utile per capire quanto gli eventi atmosfer