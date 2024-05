Maltempo, a Cigole un fulmine ha lasciato il paese senza acqua

Se la grandine che nel pomeriggio hanno colpito la Franciacorta e il basso lago d’Iseo non hanno lasciato strascichi, lo stesso non si può dire per il fulmine caduto attorno alle 16.30 a Cigole: la scarica elettrica ha infatti mandato ko le pompe elettriche lasciando il paese senz’acqua.

Il sindaco Marco Scartpacchio ha precisato che il gestore, Acque Bresciane, è già al lavoro per risolvere il guasto, ma ancora non è possibile quantificare quanto tempo sarà necessario perché riprenda la fornitura.

Problemi anche per la linea internet gestita da Intred, per la quale si segnalano disservizi nella zona del centro del paese.