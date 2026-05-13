Maltempo a Brescia, Beduschi sente Lollobrigida: «Sostegni rapidi»

Sono ancora in via di quantificazione i danni provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito in particolare la provincia di Brescia lo scorso lunedì e su questo «in queste ore siamo in costante contatto con il ministro Lollobrigida, con le rappresentanze agricole e con i Consorzi impegnati sul territorio nella ricognizione puntuale dei danni» ha spiegato l'assessore all'Agricoltura, Alessandro Beduschi.

Leggi anche Forte temporale su Brescia e provincia: grandine, pioggia e vento «Il primo pensiero – ha aggiunto Beduschi – va naturalmente agli agricoltori e alle comunità coinvolte. Siamo consapevoli delle difficoltà che eventi atmosferici sempre più violenti stanno causando alle imprese agricole, proprio in una fase delicata della stagione produttiva».