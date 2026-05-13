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Maltempo a Brescia, Beduschi sente Lollobrigida: «Sostegni rapidi»

Filo diretto tra Regione e Ministero per la conta dei danni in agricoltura. Obiettivo: accelerare le procedure per aiutare le imprese colpite
Un campo imbiancato dalla grandine- © www.giornaledibrescia.it
Un campo imbiancato dalla grandine- © www.giornaledibrescia.it

Sono ancora in via di quantificazione i danni provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito in particolare la provincia di Brescia lo scorso lunedì e su questo «in queste ore siamo in costante contatto con il ministro Lollobrigida, con le rappresentanze agricole e con i Consorzi impegnati sul territorio nella ricognizione puntuale dei danni» ha spiegato l'assessore all'Agricoltura, Alessandro Beduschi.

«Il primo pensiero – ha aggiunto Beduschi – va naturalmente agli agricoltori e alle comunità coinvolte. Siamo consapevoli delle difficoltà che eventi atmosferici sempre più violenti stanno causando alle imprese agricole, proprio in una fase delicata della stagione produttiva».

Dalle prime segnalazioni, le criticità maggiori riguardano coltivazioni, vigneti, strutture aziendali e viabilità rurale. Le verifiche sono tuttora in corso da parte delle strutture tecniche e delle organizzazioni territoriali. «Nei prossimi giorni – ha concluso – sono previsti incontri operativi con tutti i soggetti coinvolti per fare il punto della situazione e verificare ogni possibile percorso utile ad accelerare eventuali iter e procedure di sostegno. L'obiettivo è agire con rapidità ed efficacia, lavorando in stretta sinergia tra istituzioni e territorio».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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