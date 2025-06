Si sente male sul posto di lavoro, morto un 47enne a Quinzano

Era seduto alla sua scrivania, come ogni giorno, quando si è sentito male. La tragedia è avvenuta intorno alle 9 di questa mattina a Quinzano e per il 47enne Fabio Saleri non c’è stato più nulla da fare: nonostante i veloci soccorsi è morto. Sconvolti i colleghi di lavoro che lo hanno visto accasciarsi a terra e sono stati i primi a chiedere aiuto.

L’uomo, sposato e molto conosciuto nella comunità quinzanese dove viveva e lavorava – nella stessa azienda da circa 25 anni –, è stato colto da un malore tanto improvviso intorno alle 9. Inutili i soccorsi, intervenuti non solo dal cielo ma anche dalla vicina casa di riposo: il medico della struttura ha infatti preso il defibrillatore ed è corso nella vicina azienda per iniziare le manovre di rianimazione. Ogni intervento però si é rivelato vano. Per il 47enne non c’è stato nulla da fare, il suo cuore non ha più ripreso a battere.