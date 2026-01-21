Giornale di Brescia
Ha un malore mentre taglia la legna, muore 64enne di Bione

Ubaldo Vallini
L’uomo si trovava in località Camplà: nonostante i soccorsi tempestivi, non c’è stato nulla da fare
  • Bione, la zona dove stava tagliando la legna il 64enne colto da malore
    Bione, la zona dove stava tagliando la legna il 64enne colto da malore - Foto © www.giornaledibrescia.it
Stamattina, poco prima di mezzogiorno, stava tagliando la legna in compagnia di due amici quando un improvviso malore l’ha fatto crollare a terra. Sul posto, in località Camplà sul territorio comunale di Bione, è intervenuta da Brescia l’eliambulanza, che ha calato i soccorritori dall’alto, poi con un paio di fuoristrada gli uomini del Soccorso alpino della Valle Sabbia, dopo aver recuperato il defibrillatore disponibile presso il municipio. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il cuore dell’uomo, un 64enne che abitava con la famiglia a San Faustino di Bione, non ha mai ripreso a battere.

Sul posto per i rilievi di rito e per escludere il coinvolgimento diretto di terzi, anche una pattuglia di Carabinieri. Camplà si trova fra la frazione Navezze e la montagna sopra la località Madonna della Neve, raggiungibile percorrendo poco più di un chilometro una mulattiera. I soccorsi sono stati tempestivi, purtroppo inutili.

Argomenti
taglialegnamaloreBione
  3. Ricarica la pagina se necessario