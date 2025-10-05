Malore al lavoro, donna di 55 anni muore in albergo a Desenzano

Non c’è stato purtroppo nulla da fare per una donna di 55 anni che lavora in un albergo del centro di Desenzano. Poco dopo le 13 la signora ha accusato un malore e si è accasciata. Una collega, appena si è accorta di quello che stava succedendo, ha lanciato l’allarme e richiesto l’intervento di medici e infermieri.

Nonostante il tempestivo intervento il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto per i necessari rilievi anche i Carabinieri.