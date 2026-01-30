Si sente male al lavoro e si accascia: muore un 56enne a Castenedolo
Quando i colleghi di cantiere sono intervenuti per soccorrerlo non c’era più niente da fare
Ha accusato un malore e si è accasciato nella cabina del suo camion, nei pressi di un cantiere. Quando i colleghi sono intervenuti per soccorrerlo ormai per lui non c'era più nulla da fare.
L’attacco cardiaco
È morto così un autista veneto di 56 anni che, secondo i Carabinieri di Brescia intervenuti in via Maestri del Lavoro a Castenedolo, è stato colto da un attacco cardiaco che non gli ha lasciato scampo. L’uomo era giunto ieri notte nel Bresciano, fermandosi a dormire nella cabina del camion. Oggi il triste epilogo.
