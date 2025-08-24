Giornale di Brescia
Il Violino piange Emanuela Civettini: martedì il funerale dell’atleta

Daniela Zorat
La donna, 58 anni, è stata stroncata da un attacco di cuore mentre venerdì nuotava nel Sebino: l’ultimo suo gesto di generosità è stata la donazione degli organi
Emanuela Civettini durante un'attività sportiva
Attoniti. Annichiliti dal dolore. Ma soprattutto increduli. Gli amici di Emanuela Civettini non riescono a dare una spiegazione alla sua morte, avvenuta venerdì nelle acque del lago d’Iseo mentre si allenava per la sua ennesima Traversata del Sebino, in seguito ad un malore. Era in acqua venerdì in compagnia di altre due persone e avevano il progetto di nuotare come allenamento da Iseo sino a paratico. Poi lei è rimasta indietro e quando i compagni se ne sono accorti lei era già prima di sensi.

