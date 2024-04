Malore in auto a Vobarno, muore una donna di 73 anni

Malore in auto, muore donna di 73 anni. È successo a Vobarno, lungo la strada comunale che dal fondovalle sale verso Teglie.

L’esatta dinamica di ciò che è successo è al vaglio dei Carabinieri di Vobarno, intervenuti sul posto per i necessari rilievi, mentre gli agenti della Locale gestivano la viabilità. Non c’è dubbio però che la donna sia deceduta per un malore, probabilmente un infarto.

È successo poco prima delle 14:30 di oggi. La donna, Lionella Galvagni, di 73 anni, era alla guida della sua piccola Citroen e stava uscendo dalla stradina privata di casa sua per infilarsi sulla Comunale, poco sotto l’abitato della frazione vobarnese di Moglia, per poi scendere in direzione di Vobarno.

Proprio lì ha accusato il malore che le ha fermato il cuore e con l’auto è andata avanti pochi metri fino a quando non si è appoggiata contro il guard-rail. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’ambulanza dei volontari di Vestone e l’equipaggio dell’auto medicalizzata. Al medico a bordo, purtroppo, dopo il tentativo di rianimazione, non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso. La salma è stata già restituita ai familiari per le esequie.