Malore in A4, code e rallentamenti all’altezza di Sirmione

Ha creato molta concitazione un intervento di soccorso con eliambulanza a margine dell’uscita del casello di Sirmione

L’intervento e le code

A seguito dell’intervento dei mezzi chiamati per risolvere l’emergenza sanitaria riguardante un uomo di 60 anni si sono registrati lunghi rallentamenti che hanno provocato per il momento diversi chilometri di coda sull’autostrada A4 in direzione Verona.

Nonostante il rallentamento si stia risolvendo, il forte flusso del traffico abbinato alla presenza di mezzi pesanti ha creato non poche difficoltà ai veicoli in transito e in uscita sulle località del Garda.

La situazione è monitorata dalla Polizia stradale.