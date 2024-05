Malore improvviso in oratorio a Palazzolo: addio al volontario Andrea Pirotta

Stava pitturando alcuni locali dell'oratorio di San Giuseppe di Palazzolo sull'Oglio, quando si è accasciato a terra all'improvviso. E, nonostante l'intervento dei soccorritori, per Andrea Pirotta, volontario classe 1961, non c'è stato nulla da fare.

La ricostruzione

La tragedia è avvenuta questa mattina, poco prima delle 10, in uno dei cinque oratori della cittadina dell'Ovest bresciano. Pirotta, stando alle prime ricostruzioni, si era recato al centro per svolgere dei lavori. Ed è proprio mentre stava pitturando che è stato colpito da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Una notizia che ha lasciato sgomenta la comunità di San Giuseppe.

Pirotta, che abitava a pochi metri dall'oratorio, lascia la moglie e due figli. Il funerale verrà celebrato mercoledì alle 16 nella chiesa di San Giuseppe, proprio accanto al luogo della tragedia.