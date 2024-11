Malore durante la messa a Passirano, morta una donna 81enne

Cordoglio e commozione a Passirano per la morte di una donna di 81 anni che dopo aver accusato un malore durante la messa domenica seraè purtroppo deceduta. La donna, residente in paese, stava partecipando alla funzione religiosa come faceva ogni domenica nella chiesa parrocchiale di San Zenone, in via Libertà, quando avrebbe accusato un malessere.

L’allarme al 112 è stato dato poco prima delle ore 19. Alla chiamata di soccorso ha risposto un’autoambulanza quindi sul luogo sono state fatte convergere due auto mediche.

Nonostante l’assistenza prestata alla donna purtroppo il suo cuore ha cessato di battere. Dopo esser stata stabilizzata per i sintomi che parevano evidenti di un attacco cardiaco non si è potuto far altro che constatare il suo decesso. Sul posto per gli adempimenti di rito è stata fatta giungere anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia. I militari, sentiti i sanitari, hanno potuto solo raccogliere in un verbale una causa di morte naturale.

Come detto la notizia ha fatto presto il giro del paese e ha raccolto dolore e cordoglio per la fine dell’anziana.