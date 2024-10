Malore alla guida, la moglie frena al suo posto: incidente a Sabbio

Ubaldo Vallini

L’uomo, un 70enne, è andato in arresto cardiaco ed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Illesa la donna, non ci sono altri veicoli coinvolti

1 ' di lettura

L'intervento dei soccorsi dopo lo schianto - © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Ha perso i sensi mentre era alla guida della sua Panda e intorno alle 15:30 di oggi stava scendendo lungo la tangenziale Valsabbina, fra le uscite di Sabbio Chiese e Carpeneda. Con lui la moglie, che per fermare l’auto ha tirato il freno a mano. L’utilitaria prima si è girata su sé stessa, poi è andata a sbattere contro il guard rail, senza coinvolgere nessun altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 da Odolo e l’equipaggio dell’auto infermierizzata, i Vigili del fuoco da Salò e gli agenti della Locale della Valle Sabbia per i rilievi. Andato in arresto cardiaco, l’uomo, un 70enne della Valvestino, è stato ricoverato al Pronto soccorso in gravi condizioni. Illesa la moglie. Il traffico è stato regolato fin da subito a senso unico alternato, limitando così i disagi alla circolazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Condividi l'articolo

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato