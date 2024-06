Malore alla guida in tangenziale sud a Brescia: grave automobilista

Lo hanno trovato accasciato sul volante, vittima di un malore, che lo ha fatto sbandare mentre era alla guida. Sarebbero serie le condizioni dell’automobilista uscito di strada e finito contro il guardrail questa mattina attorno alle dieci lungo la tangenziale sud in direzione Milano.

Testimoni lo hanno visto perdere il controllo della vettura fino a fermarsi contro le protezioni a margine della carreggiata. Non ha coinvolto altri mezzi. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso.