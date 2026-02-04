Giornale di Brescia
﻿CronacaValsabbia

Agnosine, ha un malore al volante e finisce fuori strada: muore 36enne

Ubaldo Vallini
L’incidente è avvenuto in località Fondi: la vittima ha perso il controllo del mezzo colpendo una ringhiera e il muro di una ditta
  • Il luogo dell'incidente ad Agnosine
    Il luogo dell'incidente ad Agnosine - © www.giornaledibrescia.it
Tragedia nella serata di mercoledì ad Agnosine, in località Fondi, dove un uomo ha perso la vita dopo un incidente stradale probabilmente causato da un malore.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 21, l’automobilista – alla guida di un’Audi – ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, divelto una ringhiera e parte di un muro, attraversando la strada interna di una ditta prima di arrestare la corsa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lumezzane, insieme ai carabinieri di Salò, alla polizia stradale di Desenzano e ai sanitari del 118 Areu. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il conducente non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente.

Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto, anche se l’ipotesi più accreditata resta quella di un malore improvviso.

maloreincidente stradaleAgnosine
