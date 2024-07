Sta male mentre lavora in cantiere: trovato morto in albergo il giorno dopo

Ieri durante la giornata lavorativa in cantiere a Castelletto di Leno aveva accusato un forte malessere e un grande senso di stanchezza. Aveva però attribuito quel malessere al caldo intenso della Bassa Bresciana.

L’uomo, 54 anni di Padova, aveva quindi chiesto al committente dei lavori di poter tornare in albergo per riposarsi. Per tutto il resto della giornata, fino a sera, il suo datore di lavoro, da Padova, aveva chiesto aggiornamenti sullo stato di salute dell’operaio al committente di Castelletto di Leno.

Stamattina il 54enne è stato trovato morto nella stanza d’albergo: probabilmente, per un infarto.

Sul posto ci sono i carabinieri della Compagnia di Verolanuova.