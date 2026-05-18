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Maldive, individuati i corpi dei 4 italiani non ancora recuperati

Si trovano nel terzo segmento della grotta, nei pressi dell’atollo Vavu. Il team di subacquei di Dan Europe è impegnato nelle operazioni di recupero
Il team per il recupero dei corpi - Foto Epa/Sophia Nasif © www.giornaledibrescia.it
Il team per il recupero dei corpi - Foto Epa/Sophia Nasif © www.giornaledibrescia.it

Il team di subacquei di Dan Europe si è immerso nelle acque di Alimathà, nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani mai più risaliti in superficie dopo l’escursione di giovedì scorso in una grotta a cinquanta metri di profondità. I corpi, come confermato dalla Farnesina, sono stati individuati nel terzo segmento della grotta, nei pressi dell’atollo di Vavu.

La squadra

Il team è composto da tre esperti subspeleologi finlandesi: Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. Nella grotta ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì.

I tre subspeleologi finlandesi, come ha dichiarato il portavoce del governo Mohammed Hussain Sharif, «non si immergeranno oggi a grandi profondità per cercare i turisti italiani dispersi», ma «si eserciteranno invece con immersioni di orientamento».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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