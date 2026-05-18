Maldive, individuati i corpi dei 4 italiani non ancora recuperati

Il team di subacquei di Dan Europe si è immerso nelle acque di Alimathà, nell’atollo di Vaavu, alle Maldive , per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani mai più risaliti in superficie dopo l’escursione di giovedì scorso in una grotta a cinquanta metri di profondità. I corpi, come confermato dalla Farnesina, sono stati individuati nel terzo segmento della grotta, nei pressi dell’atollo di Vavu.

La squadra

Il team è composto da tre esperti subspeleologi finlandesi: Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. Nella grotta ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì.