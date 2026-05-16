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Maldive, morto un sub che recuperava i corpi degli italiani

Il militare è probabilmente deceduto a causa della malattia da decompressione (Mdd), causata dalla formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti
I sub morti alle Maldive - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
I sub morti alle Maldive - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

I media delle Maldive danno per deceduto il sub delle forze armate delle Maldive che stamane si era immerso per cercare i corpi dei quattro italiani ancora dispersi dopo il ritrovamento di Gianluca Benedetti. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. 

«La Mndf (Forze di Difesa Nazionali delle Maldive, ndr) sta conducendo un'operazione di ricerca per ritrovare quattro subacquei dispersi nell'atollo di Felidhey mentre si trovavano in immersione. Il sergente maggiore Mohamed Mahadi della Mndf, che oggi si è sentito male mentre era in immersione durante l'operazione di ricerca e soccorso per ritrovare i quattro subacquei dispersi, è deceduto». Lo scrive su X la Mndf.

Mohamed Mahudhee è probabilmente deceduto a causa della malattia da decompressione (Mdd), causata dalla formazione di bolle di gas (solitamente azoto) nel sangue e nei tessuti.

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sub mortiMaldive
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