Maione: «Chiederemo a Roma fondi per la bonifica della discarica Vallosa»

L’assessore regionale: «Il capping è solo una soluzione temporanea, come dimostrano le analisi Arpa»

I piezometri posizionati a valle della discarica Vallosa, a Passirano - Foto © www.giornaledibrescia.it

Lo aveva preannunciato a gennaio: «Gli esiti delle prossime indagini dell’Arpa rappresenteranno la bussola sugli scenari futuri». E adesso che l’epilogo analitico sugli ultimi campionamenti dei «pozzi sentinella» (quelli che testano lo stato di salute delle acque attorno alla discarica Vallosa di Passirano) è arrivato, l’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione non ha dubbi: «Il capping, lì come in molti altri casi, è una misura che può essere considerata solo temporanea. Tanto che l’emer